Александр Большунов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лучший лыжник мира последних двух сезонов Александр Большунов женился. Специальное фото выложила в "сторис" своего личного Инстаграма супруга спортсмена Анна Жеребятьева.

- Мистер и миссис, - гласит короткая подпись фотографии в соцсетях жены Александра Большунова.

Официально гуляния на свадьбе Большуновых намечены на 24 апреля, сообщает "Матч ТВ".

Напомним, что Анна Жеребятьева официально завершила свою карьеру после завершения сезона 2020/2021 годов. По этому поводу Елена Вяльбе в интервью на Радио "Комсомольская правда" давала следующую характеристику Анне, тепло отзываясь о ней:

- Я бы её сравнила с жёнами декабристов. Потому что Аня на самом деле настолько отдана Саше, настолько ему предана, что многие достижения приходят благодаря ей. Она создаёт ему такую атмосферу, когда он реально может хоть как-то расслабиться, - говорила президент ФЛГР Елена Вяльбе.

Александру Большунову 24 года. И он выиграл общий зачет Кубка мира в последних двух сезонах. На чемпионате мира 2021 года он завоевал четыре медали - золото в скиатлоне, серебро в эстафете и марафоне и бронзу в командном спринте.

В активе Анны Жеребятьевой - победа на ЧМ-2017 среди юниоров и ЧМ-2019 среди молодежи.