Захарова назвала причину провала вакцинации в Европе: Политизация связала руки Фото: REUTERS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на последствия политизации вопроса вакцинации от COVID-19 в Европейском союзе.

Она отметила, что «Европейский союз просто потерял время»

- Он мог бы стать лидером и по вакцинации, и по производству вакцин. Но не стал. Почему? Потому что политизация связала руки, - отметила собеседница RT.

Связанные по рукам оказались «промышленники, и коммерческие компании», а также население ЕС. В итоге пандемия выявила «колоссальные проблемы в Евросоюзе и в принципе на Западе». Страны, которые претендуют на лидерство, растерялись в сложной ситуации.

- Да, мир, наверное, не сталкивался с остановкой самолетов и с перекрытием границ такого масштаба, но мир сталкивался с пандемиями и ранее. И оказалось, что лидеры, которые называют себя лидерами мира, на самом деле лидерами не являются, - указала представитель МИД России.

Захарова подчеркнула, что США, Германия, Франция, в целом Европейский союз не смогли «предложить что-либо миру в качестве образца преодоления пандемии». Так как не справились с задачей, ни в экономическом, ни в социальном плане.

Ранее комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон рассказал, что будет представлять собой сертификат вакцинации в странах Евросоюза. Документ будет выдаваться с 15 июля 2021 года, сообщает ФАН.