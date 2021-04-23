Додон срочно вылетел в Москву на "ряд важных встреч". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидер Партии социалистов Республики Молдова, экс-президент страны Игорь Додон сообщил, что в пятницу, 23 апреля, отправляется со срочной поездкой в Москву, где у него запланированы важные встречи.

"Дорогие друзья, я приветствую вас из Кишиневского аэропорта. Вылетаю срочно с визитом в Москву, в ходе которого проведу ряд важных встреч в интересах Республики Молдова", - написал экс-президент в своем Телеграм-канале.

Игорь Додон сообщил, что вечером этого же дня сообщит о результатах поездки и важных решениях, которых, по его словам, ждали граждане Молдавии.

Ранее Игорь Додон рассказал, что в Молдавии ожидается поставка из Москвы 182 тыс. доз вакцины "Спутник V", которые правительство России предоставит Кишиневу в качестве гуманитарной помощи.

Российская вакцина "Спутник V" уже зарегистрирована по ускоренной программе в 60 странах мира.