Захарова заявила о неспособности Евросоюза отстаивать свои интересы

Мария Захарова. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Наблюдая за ситуацией с проектом газопровода «Северный поток – 2» в Германии, можно говорить о том, что страны Европейского союза не в состоянии отстаивать свои права. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Все уходят от ответа на этот вопрос, но он является принципиальным. Насколько в сегодняшнем евросоюзовском пространстве каждое государство сохраняет способность отстаивать свои интересы. То, что я сейчас вижу, и то, что мы все вместе наблюдаем, - ответ отрицательный», - заявила она в интервью телеканалу RT.

Кроме того, Захарова задалась вопросом, перестанет ли Германия дышать, если президент США повелит ей это. «Или всё-таки поймёт, что, если она не будет дышать, она не будет и существовать?», - добавила она.

Как писал сайт kp.ru, по ее словам, немецкие партнеры понимают, что скорее завершение работ и запуск «Северного потока-2» дадут толчок внутреннему развитию Германии. При этом представитель дипведомства не связывает бизнес-проект с политикой.