Песков - о встрече Путина и Зеленского: такой темы как Крым не существует, тут нечего обсуждать

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал возможную встречу президента России Владимира Путин с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. По его словам, в ходе данной встречи обсуждать вопрос Крыма не будут, поскольку такой темы не существует.

«Президент сам сказал, что можно вести речь именно о двусторонних отношениях, такой темы, как Крым, не существует. Поэтому тут нечего обсуждать», - заявил представитель Кремля.

Напомним, ранее Зеленский выступил с обращением к Путину, предложив ему встретиться с ним в любой точке Донбасса. В Кремле сообщили, что президенту России доложено об идее украинского коллеги, но он сам ответит на это предложение, когда сможет.

Накануне российский лидер сообщил о готовности обсудить с украинским президентом двусторонние отношения в Москве в любое удобное время. Путин отметил, что если Зеленский намерен начать восстановление отношений с Москвой, то российские власти будут это приветствовать.