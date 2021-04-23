Украина попросила Нетаньяху быть посредником в переговорах с Россией

Биньямина Нетаньяху Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киев попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху быть посредником в переговорах с Москвой. Об этом сообщил украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук.

Как сообщил украинский дипломат, израильский премьер заинтересовался предложением и пообещал сделать все, что будет в его силах.

«Мы рады, что господин Нетаньяху не отклонил эту миссию, а наоборот — он показал свой интерес и желание помочь», - приводит НВ.ua. слова посла.

Корнийчук заявил, что Украина выбрала израильского премьера, поскольку он состоит в равно хороших отношениях с украинским президентом Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным.

«Уверен, что Израиль и Украина продолжат тесно работать вместе, искать новые пути расширения дружбы», - отметил он.

Напомним, ранее Зеленский предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса. Президенту России доложили об идее украинского коллеги, но, как сообщили в Кремле, он сам ответит на это предложение, когда сможет. В ответ российский лидер сообщил о готовности обсудить с украинским президентом двусторонние отношения в Москве в любое удобное время.