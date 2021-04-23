Голикова: заболеваемость коронавирусом растет в семи регионах России

Татьяна Голикова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заболеваемость коронавирусом растет в семи регионах России, но число инфицированных COVID-19 уменьшается в 16 регионах России. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, отметив, что в стадии стабилизации находится более, чем в 60 регионов.

«В регионах ситуация различается. В стадии снижения сегодня находятся 16 регионов, в стадии стабилизации 62 и в стадии продолжающегося роста находится семь регионов страны», - сообщила она.

Голикова указала на то, что апрель и май являются нестабильными месяцами с точки зрения распространения сезонных заболеваний. Напомнив, что в прошлом году и сезонная заболеваемость, и подъем коронавирусной инфекции были отмечены в эот время. «Регионы предупреждаем, что нужно очень внимательно принимать решение при снятии ограничений», - отметила она.

«За последнюю неделю в ряде субъектов России имеется отклонение от нормативных значений по тестированию коронавирусом», - отметила вице-премьер.