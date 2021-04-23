Экономист увидел возможности рубля сильнее укрепиться к доллару Фото: GLOBAL LOOK PRESS

23 апреля доллар впервые за месяц опустился ниже 75 рублей. Экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько оценил ситуацию на валютном рынке.

Эксперт отметил, что курс валюты связаны с котировками на нефть, сейчас товарные запасы находятся на минимальном уровне с начала года.

С восстановлением экономики будет расти потребление нефти. Причем речь идет не только о бензине. Нефть используется для обогрева, выработки энергии, охлаждения воздуха.

В ближайшие месяцы темпы роста спроса на нефть будут опережать темпы роста производства. Нефть будет дорожать и для нас это позитивный фактор.

- Рубль укрепляется на фоне того, что в марте у нас произошел профицит бюджета... И это очень важный сигнал... Если у нас есть профицит - это раз, во-вторых, у нас есть Фонд национального благосостояния, в-третьих, Центральный банк проводит осторожную политику со ставками и следит за тем, чтобы рубль не дешевел, — пояснил Гинько в беседе с Rt.

Экономист уверен, что в ближайшие месяцы у рубля есть все шансы укрепиться к доллару.

Ранее аналитики спрогнозировали, сколько будет стоить доллар к концу апреля. На валюту влияет множество факторов, в том числе санкции в отношении России. Если давления на российский госдолг оказано не будет, то доллар может подешеветь до 72–75 рублей, пишет ФАН.