Глава Минэнерго Николай Шульгинов и губернатор Приамурья Василий Орлов обсудили внедрение в регионе новой модели газификации

Глава Амурской области Василий Орлов и министр энергетики России Николай Шульгинов 23 апреля провели рабочую встречу, на которой обсудили газификацию региона. Фото: пресс-служба Амурской области.

Глава Амурской области Василий Орлов и министр энергетики России Николай Шульгинов 23 апреля провели рабочую встречу, на которой обсудили развитие топливно-энергетического комплекса региона, в том числе вопросы газификации.

- Амурская область выбрана в качестве одного из регионов, участвующих в апробации предлагаемого Минэнерго подхода по внедрению новой модели газификации, – сообщил Николай Шульгинов.

В Приамурье действует программа газификации на 2021-2025 годы, подписанная ПАО «Газпром» и правительством области. В ближайшие годы газ придет в города Белогорск, Циолковский, Свободный, Благовещенск, Благовещенский и Магдагачинский районы. Также будут газифицированы несколько промышленных предприятий области и объекты ЖКХ. До 2025 года лимит потребления природного газа для Приамурья составит 3,5 млрд. кубометров в год. Львиную долю газа (2,96 млрд. кубометров в год) будут потреблять крупные промышленные предприятия: Амурский газохимический комплекс, Свободненская ТЭС, завод про производству метанола в городе Сковородино.

- На встрече обсуждался вопрос по включению Амурской области в пилотный проект по определению единого регионального оператора по газификации, - рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов. - В настоящее время прорабатывается вопрос продления программы газификации области до 2030 года. На согласовании в группу компаний ПАО «Газпром» направлен план-график по газификации муниципальных образований. Он ляжет в основу региональной программы газификации ЖКХ, промышленных и иных организаций на период 2021–2030 годов.

На финансирование программы из консолидированного бюджета планируется направить 3,83 миллиарда рублей. На эти средства будут построены более 100 километров внутрипоселковых газораспределительных сетей, разработана проектная документация и проведены работы по переводу 16 котельных на газ. Еще 2,1 млрд. рублей выделяет «Газпром» для прокладки шести межпоселковых газопроводов протяженностью 44 км и 7 км газопроводов от газораспределительных станций. После того, как все намеченные программой мероприятия будут выполнены, уровень газификации Амурской области вырастет до 11,6%.

Основными препятствиями в реализации программы сегодня являются отсутствие механизмов привлечения федеральных средств, а также дефицит в регионе специалистов по газификации. Правительство региона держит эти вопросы на контроле.