Доцент МАИ Воробьев приговорен к 20 годам колонии за госизмену

Мосгорсуд приговорил к 20 годам колонии доцента МАИ Воробьева за госизмену. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мосгорсуд приговорил доцента Московского авиационного института (МАИ) Алексея Воробьева к 20 годам колонии строгого режима и штрафу в один миллион рублей по делу о госизмене.

Обвинения доценту предъявлены по ст. 189 УК (незаконные экспорт или передача сырья, оказание услуг, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники) и ст. 226.1 УК (контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ которые могут быть использованы при создании оружия), сообщает агентство РИА Новости.

Алексей Воробьев является кандидатом технических наук, он специализируется на ракетных двигателях. Его личная карточка с биографией есть на сайте Московского авиастроительного института. Материалы уголовного дела Алексея Воробьева полностью засекречены. В отношении этих материалов действует строгий экспортный контроль.