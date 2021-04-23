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Политика23 апреля 2021 14:37

Нарышкин назвал Чехию страной "ограниченного суверенитета" во внешнеполических делах

Председатель Российского исторического общества отметил, что лидеры западных стран пытаются разрушить хрупкую материю международной стабильности
Анастасия РЫШКОВА
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Нарышкин назвал Чехию страной "ограниченного суверенитета" во внешнеполических делах.

Нарышкин назвал Чехию страной "ограниченного суверенитета" во внешнеполических делах.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, выступая в пятницу, 23 апреля, в Москве в Центральном музее Вооруженных Сил РФ на открытии выставки по истории Второй мировой войны, оценил недавние действия Праги. Он отметил, что политические лидеры западных стран пытаются разрушить хрупкую материю международной стабильности и безопасности.

"Отличилась Чехия на наших глазах: страна довольно ограниченного суверенитета во внешнеполитических делах пошла на обострение, конфронтацию с Россией. И, признаться, получила свое", - цитирует Нарышкина РИА Новости.

Напомним, чешские власти ранее объявили персонами нон грата 18 российских дипломатов, в ответ Москва выслала из РФ 20 представителей чешского посольства. Прага также обвинила Россию в причастности ко взрыву в Врбетице в 2014 году. При этом в МИД РФ отметили, что обвинения чешских властей голословны и безосновательны.