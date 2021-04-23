Доктор Мясников назвал противопоказания для приема парацетамола Фото: Мария ЛЕНЦ

Жаропонижающий анальгетик, которым является парацетамол, при определённых условиях может быть опасен для здоровья. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Эксперт заявил, что человеку нельзя принимать этот препарат при похмелье, поскольку это только усиливает нагрузку на печень и может обернуться токсическим поражением. «Ни при похмелье, ни при сочетании с алкоголем», - уточнил он.

Кроме того, от использования данного анальгетика необходимо отказаться людям с заболеваниями печени, среди которых инфекционный гепатит, цирроз печени любого происхождения или стеатогепатоз.

Мясников также напомнил, что нельзя передозировать лекарственное средство, и не принимать его больше, чем три грамма в сутки. Специалист также сообщил, что парацетамол находится в составе многих порошковых препаратов для симптоматического лечения инфекционно-воспалительных заболеваний, на что человек часто не обращают внимание.

Напомним, ранее Мясников рассказал о пользе морской рыбы для борьбы с последствиями коронавируса.