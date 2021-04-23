Опрос: Длинные майские каникулы ждали 50% россиян

Длинные майские каникулы ждали 50% россиян. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди граждан России о том, нужно ли продление майских праздников в стране. В нем приняли участие 1600 человек из всех 85 округов страны. С результатами исследования ознакомился kp.ru

Идею увеличить продолжительность майских праздников поддерживает в общей сложности 50% граждан. 38% из них считают, что нужно продлить майские праздники, сохранив при этом длинные каникулы на Новый год, при этом 12% уверены, что необходимо добавить выходные дни в мае, сократив их число в январе.

Совершено противоположного мнения придерживаются 17% респондентов. Они считают, что длинные майские праздники не нужны, а вот новогодние каникулы стоит оставить. Столько же граждан РФ убеждены, что стране не требуются ни майские, ни новогодние каникулы.

Люди в возрасте 34 лет чаще других высказались за то, чтобы сохранить новогодние выходные, но при этом чтобы были продлены и майские праздники. А вот 18% россиян 45 лет и больше поддерживает идею дополнительных выходных в мае, но лишь при условии сокращения их числа в январе (18%).

При этом специалисты выявили, что 22% россиян с доходом менее 30 тысяч рублей убеждены, что нужно оставить все как есть, а опрошенные, чей доход превышает 80 тысяч рублей, придерживаются мнения, что не стоит долго отдыхать ни в мае, ни в декабре (23%).

Опрос проводился 22—23 апреля 2021 года, в нем приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подтвердил, что майские праздники будут увеличены. Таким образом в 2021 году россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая включительно.