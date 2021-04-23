Премьер Чехии заявил, что Москва "разрушила отношения" с Прагой

Чешский премьер-министр заявил, что Москва "разрушила отношения" с Прагой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Москва "разрушила отношения" с Прагой, которые сейчас находятся в "замороженном состоянии".

- Москва уничтожила наши взаимные отношения, которые ныне находятся в замороженном состоянии. Чехия заинтересована в корректных отношениях с Россией (как между) двумя суверенными государствами, — цитирует Бабиша местное издание Denik.cz.

По мнению чешского премьера, российские власти имели возможность исправить ситуацию, но не воспользовались ею.

Ранее МИД РФ заявил чешскому послу в Москве Витезславу Пивоньке о решительном протесте из-за новых недружественных действий Праги против российских дипломатов. Об этом сообщила официальный представитель министерства Мария Захарова.

23 апреля глава Министерства иностранных дел республики Якуб Кулганек сообщил, что число сотрудников генеральных консульств России в Праге и Чехии в Москве не изменится на фоне происходящего между странами дипломатического конфликта.