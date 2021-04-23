30 апреля 2021 года выходной или нет: Названы даты майских каникул

Названы даты майских каникул
Фото: Евгения ГУСЕВА
Президент России Владимир Путин согласился сделать дни между майскими праздниками нерабочими. Таким образом россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая включительно. 30 апреля же остается рабочим днем. Однако как предпраздничный день он будет сокращенным, то есть работать можно на один час меньше.
В этом году дни между майскими праздниками сделали нерабочими
Фото: Рушан КАЮМОВ
Такое решение Путин принял после предложения главы Роспотребнадзора Анны Поповой. В ходе совещания с президентом она отметила, что это позволит стабилизировать ситуацию с коронавирусом. Путин согласился.
После заявления президента поползли слухи о том, что на праздниках в стране вновь введут локдаун и россиян посадят по домам. Однако пресс-секретарь президента эти домыслы опроверг.
- Цифры, к сожалению, растут достаточно быстро, это требует определенной мобилизации всех систем и на федеральном уровне, и на региональных уровнях, но никакой локдаун в настоящий момент не обсуждается, - объявил он.