Захарова: Украине надо думать о разработке вакцины, а не ядерного оружия

Захарова заявила, что Украине надо думать о разработке вакцины, а не ядерного оружия. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина должна заботиться о здоровье собственных граждан и подумать о разработке вакцины вместо того, чтобы размышлять о ядерном оружии.

"Мне кажется, Украине сейчас нужно думать о вакцинации собственного населения. Вот было бы здорово, если бы они разработали собственную вакцину, а не ядерное оружие, на которое они замахнулись. Вакцина - это то, что нужно народу Украины", - сказала она в интервью телеканалу RT на немецком языке.

Мария Захарова отметила, что Украина "устроила настоящую мировую истерику" в связи с предстоящим саммитом НАТО, чтобы в очередной раз показать, что на нее якобы кто-то нападает.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что незалежная вновь станет ядерной державой. Он также отметил, что вступление его страны в НАТО было бы большим шагом для Киева.