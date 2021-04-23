Черноморский флот вернул на базы корабли после учений в Крыму

В ходе межвидового учения экипажи выполняли практические действия в морских полигонах. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны РФ заявило, что Черноморский флот вернул в базы корабли после учений в Крыму в соответствии с указам министра обороны Сергея Шойгу.

Более 20 боевых кораблей Черноморского флота вернулись в пункты постоянной дислокации. В ходе межвидового учения, которые проходили на полигоне "Опук", экипажи выполняли практические действия в морских полигонах.

Всего в передислокации будет задействовано около 40 воинских эшелонов и совершено более 30 вылетов самолетов Военно-транспортной авиации.

Напомним, что 22 апреля 2021 года на полигоне «Опук» в Республика Крым прошел основной этап учения войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск. Учения проводились в рамках внезапной проверки боеготовности. В них принимали участие 10 тысяч военнослужащих, 1,2 тысяч единиц вооружения и военной техники, более 40 кораблей и катеров, 20 судов обеспечения, 40 самолетов военно-транспортной авиации. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу после официальной программы учений заявил, что «войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону" России.