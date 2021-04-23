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Общество23 апреля 2021 16:04

Каху Газзаева приговорили к 14 годам колонии за дело об убийстве Япончика

Каха Газзаев полностью признал свою вину
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Соучастника убийства Япончика приговорили годам лишения свободы

Соучастника убийства Япончика приговорили годам лишения свободы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Савеловский суд города Москвы приговорил Каху Газзаева к 14 годам колонии, признав его виновным в убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова, более известного как Япончик.

- Суд приговорил Газзаева к 14 лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, — приводит слова пресс-службы ведомства ТАСС.

Сообщается, что Газзаев полностью признал свою вину.

Дело рассматривали в особом порядке, без изучения доказательств и допроса свидетелей. Сторона обвинения просила приговорить Газзаева к 16 годам колонии.

Напомним, в январе 2021 года Следственный комитет России определил личности предполагаемых убийц Япончика. Это Астамур Бутба и Нугзар Папава, имеющие двойное гражданство – России и Республики Абхазия. Следствие полагает, что Бутба стрелял в Иванькова, а Папава в тот момент находился на месте происшествия, прикрывал отход киллера.