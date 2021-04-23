Россия предложила ФРГ и Франции обсудить перемирие в Донбассе

Москва предложила Берлину и Парижу обсудить перемирие в Донбассе Фото: Олег ЗОЛОТО

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что Москва предлагает Германии и Франции до 27 апреля обсудить перемирие на востоке Украины. Переговоры могли бы пройти в Донбассе с участием представителей украинской стороны, ДНР и ЛНР.

- Надеюсь на конструктивное, открытое и честное обсуждение находящихся на столе переговоров проектов решений по текущим и стратегическим вопросам реализации Минских соглашений уже в ближайшее время, — сообщил Козак журналистам.

Он добавил, что подтверждает свое предложение провести переговоры непосредственно в зоне конфликта.

Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что для мирного урегулирования конфликта в Донбассе необходим прямой диалог ДНР и ЛНР с украинскими властями. Он добавил, что без диалога не может быть мирного решения ситуации.