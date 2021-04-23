ЦБ предложит ужесточить выдачу ипотеки. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России видит признаки перегрева на ипотечном рынке.

"Да, считаем, что некоторые признаки перегрева уже есть на этом рынке. Достаточно быстро растет спрос на ипотеку, на жилье инвестиционного плана, инвестиционного класса, и видим некоторое снижение качества отдельных кредитов ипотечных", - цитирует Набиуллину РИА Новости.

Она отметила, что в 2020 году цены на жилье в России выросли гораздо выше инфляции, а предварительные данные первого квартала показывают, что рост цен продолжается. Набиуллина подчеркнула, что темпы роста ипотеки нужно нормализовать.

"Прежде всего смотреть на доступность жилья, на то, чтобы не было чрезмерного роста долговой нагрузки у людей, которые не в состоянии обслуживать этот долг. И, конечно, банки должны учитывать все эти риски, связанные с такими кредитами", - сказала она.

Глава ЦБ напомнила, что в 2020 году, в условиях пандемии, Банк России снизил надбавки для кредитов с первоначальным взносом от 15 до 20%.

"Я еще считаю необходимым вернуться к допандемическим уровням: мы начнем обсуждать в ближайшее время с участниками рынка", - сказала глава ЦБ.

Напомним, что кабмин РФ запустил весной 2020 года программу субсидирования процентных ставок по ипотеке на новостройки до 6,5%.