Аргентинский Google упал из-за непродленного домена - его купил местный житель Фото: REUTERS

Вечером 21 апреля в Аргентине случился сбой в работе Google - сервис не работал около трех часов. Судя по всему, причиной стала невнимательность IT-администраторов, которые забыли продлить доменное имя. В итоге его приобрел местный житель. Причем покупка обошлась ему всего в 540 аргентинских песо (около 6 долларов), пишет MarcoPress.

Николас Куронья решил незамедлительно похвастаться удачным приобретением и написал об этом в Twitter.

- Срок действия домена истек, его можно было купить. Все законно. Я зашел на http://nic.ar, увидел, что имя http://google.com.ar доступно, и купил его, - пишет новый владелец.

Как уточняют журналисты, такие действия называются "киберсквоттингом". Пользователи покупают и регистрируют домены для того, чтобы в дальнейшем продать их владельцу по более высокой цене. Даты истечения сроков регистрации можно найти на общедоступных сервисах.