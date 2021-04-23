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Здоровье23 апреля 2021 17:09

Роспотребнадзор заявил о выходе России на плато по коронавирусу

В течение марта показатель заболеваемости каждую неделю снижался на 10-13%
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Анна Попова заявил о выходе России на плато по заболеваемости коронавирусом

Анна Попова заявил о выходе России на плато по заболеваемости коронавирусом

Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ситуация с коронавирусной инфекцией в России достаточно стабильная и можно сказать о выходе страны на плато по заболеваемости.

- Сегодня в РФ достаточно стабильная ситуация, осенне-зимний подъем, который мы регистрировали в конце осени и начале зимы прошедшего года, завершился в январе значительным снижением, и в течение марта еженедельное снижение было 10-13%, сегодня этот процент меньше, и практически мы вышли на определенное плато в целом по стране, — сказала она во время презентации приложения "Путешествую без COVID-19" для глав зарубежных посольств в Москве.

Ранее Анна Попова предупредила, что ситуация с вирусом в России может усложниться. Попова заявила, что сейчас можно говорить об отсутствии опасности развития эпидемиологического процесса, но "при условии соблюдения всех требований".

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