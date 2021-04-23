Финансовый аналитик спрогнозировал рост ставок по кредитам после увеличения ключевой ставки Фото: Shutterstock

Финансовый аналитик Артем Звездин предупредил россиян об увеличении процентных ставок по кредитам. Это неминуемо произойдет после решения ЦБ поднять ключевую ставку.

23 апреля 2021 года соответствующее решение было принято советом директоров. Ключевую ставку повысили до 5,00 процента годовых.

- ЦБ повышает ставку не просто так, а для уменьшения рисков и максимально комфортных условий для рынка. По этой причине ожидать обвала рубля или фондового рынка не стоит, - прогнозирует аналитик.

Он отметил, что повышение ставки неизменно повлечет за собой удорожание кредитов для физических и юридических лиц.

- Очевидно, до конца года ставка вырастет еще несколько раз. Это откроет возможности для увеличения процентов по кредитам, - заключил Звездин в беседе с NEWS.ru.

Тех, кто только собирается взять кредит, эксперт предупредил о росте ставок, а вот тем, у кого уже имеются обязательства перед банками, бояться нечего.

Если ставки по их кредитам не являются плавающими, то пересмотра условий кредитования не будет.

Помимо увеличения ключевой ставки в ЦБ решили обсудить ужесточение по ипотечным кредитам. Банки призвали пересмотреть политику выдачи и вернуться к требованиям, которые были актуальны до пандемии, сообщает телеканал "360".