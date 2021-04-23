До 1 июня из Турции вывезут почти 60 тысяч россиян Фото: Иван ВИСЛОВ

До 1 июня российские и турецкие авиакомпании планируют совершить 199 вывозных рейсов в Россию.

- Ожидается, что до 1 июня будет выполнено 112 вывозных рейсов из Турции российскими авиакомпаниями и 87 рейсов турецкими авиакомпаниями. Планируется перевезти около 60 тыс. пассажиров, - сообщает Росавиация.

В период с 15 по 21 апреля российские и турецкие компании совершили 265 рейсов, домой вернулись 58,6 тыс. пассажиров.

Напомним, Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией на полтора месяца - с 15 апреля по 1 июня. Это связано с ухудшением там ситуации с коронавирусом.

Между тем 23 апреля стало известно о том, что Россия и Египет договорились о полном возобновлении авиасообщения. Однако точной даты возобновления рейсов пока нет, речь идет только о договоренности лидеров двух стран. Эксперты уверены, что, как только это случится, Египет станет самым массовым зарубежным курортном.