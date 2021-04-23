В посольстве России назвали безосновательной высылку дипломатов из Эстонии

Посольство России в Эстонии назвало безосновательной высылку российских дипломатов из страны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посольство России в Эстонии заявило, что высылка российских дипломатов из страны является безосновательной и будет иметь деструктивные последствия в двусторонних отношениях.

- Расцениваем принятое эстонской стороной в угоду показной натовской и еэсовской "солидарности" с Чехией решение об объявлении сотрудника посольства России в Таллине персоной нон грата как недружественную и абсолютно безосновательную акцию, деструктивные последствия которой для двусторонних отношений будут ощущаться в течение еще долгого времени, — гласит текст заявления посольства.

Напомним, ранее МИД Латвии, Эстонии и Литвы объявили о высылке российских дипломатов. Такие меры были предприняты в знак солидарности с Чехией.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже заявила, что Москва предпримет ответные меры. Она отметила, что дипломаты этих стран уже могут прикидывать, кому из них "паковать вещи".