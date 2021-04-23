Президент Литвы объяснил высылку российских дипломатов из страны

Литовский лидер объяснил высылку российских дипломатов из страны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Литвы Гитанас Науседа считает решение выслать российских дипломатов из страны в знак солидарности с Чехией логичным решением.

- Мы должны говорить на языке действий, единственном языке, на котором все еще можно попытаться повлиять на режим, который не движется к более тесному сотрудничеству, а к самоизоляции, — заявил он журналистам.

По его словам, Литва выразила солидарность с союзниками и приняла "логичное решение". По мнению Науседа, мало выразить "глубокую озабоченность" действиями России.

Напомним, ранее министерства иностранных дел Латвии, Эстонии и Литвы объявили о высылке российских дипломатов. Такие меры были предприняты в знак солидарности с Чехией.

После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва предпримет ответные меры. Она отметила, что дипломаты этих стран уже могут прикидывать, кому из них "паковать вещи".