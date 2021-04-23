Москва встала в пробках 23 апреля 2021 из-за грозы Фото: Иван МАКЕЕВ

23 апреля погода в Москве не на шутку разбушевалась. Теплая погода сменилась дождем и грозой, что, конечно же, привело к пробкам. К 18:30 они достигли уже девяти баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".

Движение затруднено почти по всему Садовому кольцу, бульварам и местами на Третьем транспортном кольце.

Некоторые затруднения также есть на Тверской улице, Новом Арбате, Кремлевской, Котельнической и Москворецкой набережных, улицах Большая Лубянка, Мясницкая, Бутырская и проспекте Мира.

Фото: Яндекс Погода

Между тем синоптики пока не спешат радовать нас хорошими новостями. Потепления до конца апреля ждать не стоит. Температура в лучшем случае достигнет +10...+12 градусов, а то и ниже, около +6 градусов. Первые дни мая также не порадуют теплом, 1 и 2 числа погода будет дождливая и далеко не праздничная. Синоптики надеются, что хотя бы 3 мая будет солнечно и тепло.