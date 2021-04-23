Жириновский предложил россиянам выбирать, когда уходить на долгие каникулы — в мае или январе

Владимир Жириновский предложил решение вопроса длительных майских выходных Фото: Иван МАКЕЕВ

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил свое решение вопроса длительных майских выходных. Так он отреагировал на поручение президента России Владимира Путина объявить дни с 1 по 10 мая выходными.

В своем Telegram-канале он подчеркнул, что президентское решение — это разовая акция, нацеленная на улучшение эпидемиологической ситуации в стране. По мнению Жириновского, делать десятидневные каникулы в январе и мае неправильно, так как не останется времени на работу, а предприятия понесут убытки.

Лидер либерал-демократов предложил гражданам самим выбирать, когда использовать неделю каникул — в январе или в мае.

- При этом мы избежим всех минусов. Нет никакой принудиловки, нет алкогольного всероссийского марафона и скачка смертности в январе, мы не "выключаем" всю промышленность на полмесяца. Каникулы распределятся по году равномерно, и все будут только в выигрыше от этого, — написал он.

Напомним, Владимир Путин на брифинге в пятницу, 23 апреля, заявил, что майские праздники в 2021 году будут увеличены. Таким образом россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая включительно. Так он согласился с инициативой главы Роспотребнадзора Анной Поповой.