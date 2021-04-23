В АТОР объяснили, как снизить цены на отдых в России Фото: Антон ПИКУС

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин объяснил, что поможет снизить цены на отдых в России. Драйвером в решении этой проблемы станет новая государственная программа поддержки бизнеса.

Она сможет привлечь инвестиции в туротрасль, инвесторы будут вкладывать средства в строительство гостиниц, конкуренция будет расти, и в борьбе за клиента придется предлагать заманчивые цены.

Сегодняшняя нехватка свободных номеров в отелях, особенно категории 4 и 5 звезд, ведет к искусственному завышению ценника. Отдыхающим ничего не остается, либо искать варианты проще, либо платить.

- В послании президента прозвучало, что должны быть системные меры поддержки. Получение льготных кредитов на строительство гостиниц поможет удовлетворить повышенный спрос и оживит отрасль, - отметил Дмитрий Горин в беседе с NEWS.ru.

Еще один важный момент – развивать стоит не только южные направления, но и другие, не менее интересные.

- Должна быть альтернатива для путешествия. Развивать нужно не только курорты Краснодарского края и Крыма, но и малые города. Это Алтай, Калининградская область, Дальний Восток. Там еще меньше отелей, - заключил Горин.

По его мнению, если удастся сделать отдых внутри станы более доступным, то россияне будут чаще отправляться в путешествия, что принесет прибыть всей туристической отрасли.

Тем временем совсем скоро свои двери для российских туристов распахнет Египет. Пока точно не известно, потребуется ли туристу предоставлять отрицательный ПЦР-тест при пересечении границы. В среднем отдых на двоих на курорте в начале июня обойдется в 60-70 рублей. А к осени, когда в Египте начинается "бархатный сезон", ценник вырастет 70-80 тысяч рублей, сообщает телеканал "360".