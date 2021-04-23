В Москве состоялась конференция «Организация событий. Новая нормальность»

Конференция «Организация событий. Новая нормальность».

В Москве в 55 павильоне на ВДНХ состоялась конференция «Организация событий. Новая нормальность». Главной темой мероприятия стало обсуждение специфики проведения мероприятий во время ковидных ограничений. Организатором выступил Фонд Росконгресс.

Участники обсудили современные тенденции в организации офлайн мероприятий и надолго ли с нами новые требования по санитарно-эпидемиологической безопасности и можно ли возобновить работу событийной отрасли, не подвергая опасности себя и других. Также партнеры и экспоненты провели презентацию своих продуктов в зоне выставки.

Сессия «Опыт регионов: лучшие практики по организации событий в условиях ограничений» была посвящена обсуждению накопленного опыты по организации событий в условиях неопределенности, лучших практик по переводу офлайн-мероприятий в онлайн и проведению гибридных событий и рекомендациям по инструментам, которые можно использовать после снятия ограничений.

- На российские регионы приходится около 20% всего событийного рынка страны. Остальные 80% занимает Москва. Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, и отмену большого количества мероприятий, многим регионам удалось адаптироваться к "новой нормальности". Они накопили уникальный опыт по организации событий в условиях неопределенности, который в ближайшие годы может стать новой точкой роста для локальной ивент индустрии, – отметила член Правления Национального конгресс-бюро, член Совета директоров Всемирной ассоциации выставочной индустрии UFI, генеральный директор Выставочного научно-исследовательского центра R&C Дарья Островская.

На сессии «Новая нормальность: специфика проведения мероприятий после смягчения ковидных ограничений» спикеры сделали акцент на событийной отрасли, которая больше всего пострадала во время пандемии. Обсуждались вопросы решит ли вакцинация вопрос безопасности на мероприятиях, как изменится ивент индустрия, и вообще, новая нормальность – это навсегда?

- Традиционные мероприятия неизбежно будут эволюционировать, подстраиваясь под глобальные перемены. Онлайн-сектор стремительно развивался в последние годы, теперь он прочно обосновался и в ивент-отрасли. Для нас это интереснейшая задача – развивать новое направление, которое потребует новых компетенций, передовых технологий, других подходов в привлечении аудитории, а также перемен в сознании как организаторов, так и участников, – сообщил директор, председатель Правления Фонда Росконгресс, председатель Правления Национального конгресс-бюро Александр Стуглев.

Безопасность на площадке при использовании современного технологичного оборудования обсуждалась на секции «Современные технологии для мероприятий: инструкция по применению». Изменения в мероприятиях в 2021 году и какую роль в этом играют технологии, и как обеспечить безопасность событий, не жертвуя качеством и размером аудитории. Обсуждались вопросы о распределении потоков на мероприятиях, обозревали технологии, связанные с термометрией, дезинфекцией, а также происходил обзор трендов и технологий для организации онлайн и гибридных мероприятий. Упомянут был российский и зарубежный опыт мероприятий.

- Сегодня ни одно мероприятие не проходит без использования технологических решений. Оказавшись на площадке, посетители мгновенно сталкиваются с современным оборудованием. Но оно же должно быть безопасным. Поэтому на данный момент разработаны многочисленные протоколы и регламенты, по которым мероприятие проводится и без которых проведение мероприятий невозможно. Безопасность стала неотъемлемой частью любого события, а благодаря современным технологиям распространение инфекции сводится к нулю, – сообщила Ирина Стяжкина, руководитель отдела маркетинга подразделения лабораторной диагностики Abbott.

- Думаю, выставочная индустрия переживает крупнейшую трансформацию за десятилетия. Пандемия Covid-19 вызвала глобальное изменение коммуникаций и привела к невиданному ранее усилению контроля за социальной средой и контактами. Изменения стали возможными благодаря технологиям: доступным и эффективным. Сегодняшняя практика оформится в новые бизнес-модели и ценности. Обсудим что получается, – рассказал генеральный директор компании «Groteck» Андрей Мирошкин

Актуальность темы экологии: «зеленый технологии» – новый тренд. Эксперты сессии обсудили что уже делается в этом направлении и какими будут мероприятия будущего, как снизить нагрузку на окружающую среду при их проведении, каким требованиям должны соответствовать подрядчики таких событий, а также почему зеленый - это новый черный в ивент индустрии.

- Сейчас, когда местные сообщества могут сопротивляться въезду туристов, когда конгрессно-выставочная отрасль находится в тяжелом положении, а изменение климата и давление со стороны потребителей создают все возрастающую угрозу, необходима активная работа по восстановлению социальной, экологической и экономической структуры дестинаций, – рассказал управляющий директор ассоциации Global Destination Sustainability Index, консультант по устойчивому развитию городов Гай Бигвуд.

Обсудили тренды в постковидную эру, шаги по созданию устойчивых и современные критерии выбора подрядчиков для мероприятий в соответствии с принципами ЦУР.

- Тренд на экологизацию дошёл и до проведения мероприятий. Одноразовое использование баннеров, бейджиков, папок, пакетов и много другого, что сопровождает ивент-индустрию, ставит вопрос об экологическом следе, влиянии на окружающую среду, часто о бессмысленном расходовании ресурсов. А, если взять шире, влияние только одного события на экономику, экологию, людей? А всей индустрии? Не случайно крупные международные мероприятия (так же как и компании) готовят отчёт по устойчивому развитию и стараются проанализировать своё влияние. Есть и международные стандарты проведения устойчивых мероприятий. Конечно, уже невозможно игнорировать эту повестку всей цепочке производителей, поставщиков товаров и услуг event-индустрии - весь цикл "от ресурсов – производства – утилизации". Стоит рассмотреть кризис как возможность пересмотра моделей развития и тех смыслов, которые транслируются проводимыми событиями, – отметила программный директор в Проектном офисе «Стратегии и практики устойчивого развития», руководитель Школы КСО и устойчивого развития, преподаватель программ МВА в МИРБИС Светлана Герасимова.

В презентационной зоны проходили брейнстром-сесии, где эксперты обсуждили проблемы в указанной области организации мероприятий и сформулировали основные тезисы для организаторов.

- Очевидно, что вся ивент-индустрия переживает сложный период трансформации, рынок уже не будет прежним. – Изменения коснулись всех составляющих делового мероприятия: спроса, технологий, аудитории, менеджмента. При этом онлайн-форматы не компенсируют все возможности живого общения и не смогут его заменить. Для многих наших коллег самый сложный вопрос – как организовать онлайн-событие, не похожее на "пижамную вечеринку" – остается до сих пор открытым, – сообщила Руководитель управления конференций ТАСС Лариса Белоусова.

В формате открытого лектория прошли мастер-классы EVENT LAB. Здесь обсуждались лайфхаки по проведению международных мероприятий в условиях ограничений, затрагивалась правовые аспекты отмены и переноса мероприятий в условиях пандемии, рассматривались тренды и правила работы с мерчем в новой реальности.

- При наличии спора между сторонами о факте наличия/ отсутствия обстоятельства непреодолимой силы в каждом конкретном случае решать вопрос о признании ситуации форс-мажорной или нет будет суд по своему усмотрению, учитывая всю доказательную базу. Вопрос об установлении обстоятельств непреодолимой силы по договорам, заключенным между российскими юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями), решается по согласованию сторон договора либо в судебном порядке, – отметила старший юрист, компания «EVENT-ЮРИСТЫ» Наталья Пожилова.

Конференция – это прекрасная возможность обсудить каждый этап подготовки ПМЭФ. Форума будет неукоснительно выполняться комплекс профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. Дальнейшие шаги по определению форматов проведения сессий, требований к персоналу, специальному оснащению площадки Петербургского международного экономического форума будут сформулированы в ближайшее время в рамках дорожной карты подготовки мероприятия.