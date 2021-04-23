Новак: строительство "Северного потока — 2" завершится в 2021 году

Новак назвал сроки завершения строительства "Северного потока — 2" Фото: REUTERS

Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что газопровод "Северный поток — 2" достроят в этом году.

Он уточнил, что это данные оператора проекта Nord Stream 2 AG. На вопрос журналистов о том, смогут ли достроить газопровод летом, Новак заявил, что более точная информация есть только у компании.

Согласно данным Nord Stream 2 AG на 31 марта 2021 года, "Северный поток — 2" был готов на 95%. Тогда оставалось уложить 121 километр труб. Общая протяженность газопровода по двум ниткам составляет 2460 километров.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила ситуацию вокруг "Северного потока – 2". По ее словам, немецкие партнеры понимают, что скорее завершение работ и запуск газопровода дадут толчок внутреннему развитию Германии.

Также канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что Берлин, несмотря на мнение других стран Европейского Союза, принял решение в пользу проекта газопровода "Северный поток – 2". Глава немецкого правительства также признала, что вокруг газопровода идет "политическая борьба".