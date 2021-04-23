Синоптик рассказал о погоде на майских праздниках в Москве

Синоптик рассказал о погоде на майских праздниках Фото: Иван МАКЕЕВ

В ближайшие дни тепла в Москве ждать не стоит. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков прогнозирует, что до конца апреля в столице будет держаться прохладная погода - на 2,3 градуса холоднее, чем обычно. С запада придет прохладный воздух из северной Атлантики.

- Уже в выходные дни мы ожидает в дневные часы всего 6-8 градусов, по ночам до значений близких к нулю – 0-_+1 в центре европейской части России. Местами даже не исключены заморозки и кратковременные дожди, - рассказал синоптик в эфире радио "Комсомольская правда".

А вот ближе к майским праздникам погода начнет улучшаться. Атмосферное давление будет высоким, а погода солнечной, практически без осадков.

- Природа будет радоваться вместе со всеми жителями России вот этим вот длинным выходным, которые, конечно, целесообразно провести на свежем воздухе, - добавил Синенков.