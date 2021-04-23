Министр спорта Олег Матыцин оценил запланированные спортивные проекты в Самарской области

Самарская область может участвовать в реализации идей, которые показали свою эффективность Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 23 апреля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с министром спорта Российской Федерации Олегом Матыциным. Дмитрий Азаров рассказал министру о реализации проектов в сфере развития спорта на территории Самарской области.

Глава региона рассказал о создании цифровой платформы, которая будет включать в себя информацию о расписании тренировок и загруженности залов на определенное время. Также Дмитрий Азаров поделился идеей построить в Тольятти гимнастический центр «Немов-центр», а также о перспективе строительства ледового комплекса в Самарской области, который будет включать в себя сразу 4 ледовые площадки под одной крышей.

- С нашей стороны делается все необходимое для того, чтобы проекты, которые в Самарской области задуманы или находятся на стадии завершения, были обязательно успешными, - поддержал идеи Олег Матыцин.

Дмитрий Азаров поблагодарил министра и отметил, что с поддержкой федерального правительства Самарская область будет достигать еще больших спортивных высот.