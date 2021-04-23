Украина ответила на предложение России провести переговоры в Донбассе

На Украине ответили на предложение России провести переговоры в Донбассе. Фото: Соцсети

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк ответил на предложение замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака провести переговоры в Донбассе.

- Расцениваем предложение Дмитрия Козака о проведении своего рода "смешанных" переговоров на Донбассе с участием представителей Франции, Германии, Украины, России и несубъектных в юридическом смысле лиц из ОРДЛО - как то, что может размыть саму идею переговоров. Чтобы обеспечить конструктивность, предложение Дмитрия Козака можно рассмотреть и попытаться реализовать на уровне Трехсторонней контактной группы, — заявил он в разговоре с агентством "РБК-Украина".

Ранее Дмитрий Козак сообщил, что Москва предлагает Германии и Франции до 27 апреля обсудить перемирие на востоке Украины. Переговоры могли бы пройти в Донбассе с участием представителей украинской стороны, ДНР и ЛНР. Он добавил, что подтверждает свое предложение провести переговоры непосредственно в зоне конфликта.