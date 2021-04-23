На Кипре введут жесткий карантин с 26 апреля по 9 мая

Власти Кипра ввели жесткий карантин на две недели Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Кипра объявило о введении жесткого карантина из-за усугубления эпидемиологической обстановки в стране.

Новый режим будет действовать с 26 апреля по 9 мая. На острове расширят на два часа действие комендантского часа. Также будут закрыты все промтоварные магазины, а общепит сможет торговать едой только на вынос или доставкой на дом.

Также в стране закроются театры, кинотеатры, салоны красоты, спортивные залы, танцевальные школы и прочие заведения. Кроме того, в этот период можно будет только один разрешенный раз за день выходить из дома. При этом выход на работу, к врачу, ветеринару или в аптеку не берется в расчет.

Ранее жесткий карантин вводили власти Словении. На это время было ограничено право граждан на выезд из страны из-за продолжающегося роста зараженных коронавирусом. В стране могли продолжить работу смогут лишь продовольственные магазины, аптеки, банки, почтовые отделения, заправки и автосервисы.