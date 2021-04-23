В Альянсе турагентств спрогнозировали, сколько будут стоить путевки в Египет Фото: Олег ЗОЛОТО

Россия и Египет договорились о восстановлении авиасообщения. Скорее всего, уже в середине мая первые российские туристы смогут отправиться на египетские курорты. Это станет отличной альтернативой Турции и несколько разгрузит российские туристические направления.

Представители турбизнеса прогнозируют, что стоимость пакетных туров вряд ли превысит 300–500 долларов на неделю.

- Ценник складывается из стоимости отеля, добавятся перевозка, трансфер и медстраховка. Пока точных цифр нет, но, в принципе в Египте всего можно было найти подходящий продукт за цену, которую хочет турист, - отметила в беседе с Life.ru исполнительного директора Альянса туристических агентств Наталья Осипова.

Она напомнила, что летом в Египте жарко, дневные температуры достигают 38 - 42 °C и это в тени. Но устойчивые к любому климату россияне традиционно летают на берег Красного моря круглый год.

- Возобновление сообщения с Египтом очень вовремя. Во-первых, наши курорты будут переполнены, как и в том году. А второе - это 100% альтернатива закрытой Турции, - заключила эксперт.

Что касается возобновления турпотока в Турцию, то его пока не ждут. Представители турбизнеса уверены, что полеты в данную страну не возобновятся и в июне.

В противном случае доступ в Турцию и Египет оттянут поток туристов с российских курортов. пишет газета "Известия".