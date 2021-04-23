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Политика23 апреля 2021 20:49

Захарова обвинила Борреля в грубой дезинформации

Евросоююз не способен объективно оценить ситуацию на Украине, считает официальный представитель МИД России
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Мария Захарова обвинили Жозепа Борреля в грубой дезинформации

Мария Захарова обвинили Жозепа Борреля в грубой дезинформации

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала публикацию представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля о "российской агрессии" против Украины грубой дезинформацией.

- Ожидаем, что в Брюсселе прекратят распространять грубую антироссийскую дезинформацию и, руководствуясь долгосрочными интересами европейских народов, начнут инициативно искать пути к нормализации российско-есовского взаимодействия. Это пошло бы на пользу и заявке Евросоюза на достижение "стратегической автономии" от своих заокеанских партнеров в новом многополярном мироустройстве, — цитирует Захарову сайт МИД России.

Она обвинила Борреля в ангажированности, а Евросоюз, по мнению Захаровой, не способен объективно оценить ситуацию на Украине.

Ранее Жозеп Боррель заявил, что напряженность в отношениях Европейского союза и Москвы нарастает по многим направлениям. Политик назвал крайне опасной ситуацию на границе с Украиной.