Указ Путина о майских праздниках с 1 по 10 мая 2021 года: официальный текст

Владимир Путин подписал указ о майских праздниках с 1 по 10 мая 2021 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин подписал указ "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 года". Его текст опубликован на официальном сайте Кремля.

Документ устанавливает с 4 по 7 мая 2021 года включительно нерабочие дни с сохранением заработной платы работников.

- Органам публичной власти, иным органам и организациям определить количество служащих и работников, обеспечивающих с 1 по 10 мая 2021 г. включительно функционирование этих органов и организаций, — гласит текст указа.

Текст Указа.

Указ президента вступает в силу со дня его опубликования, то есть с 23 апреля 2021 года.

Ранее на брифинге Владимир Путин, отвечая на вопрос главы Роспотребнадзора Анны Поповой, подтвердил, что праздничная неделя в мае продлится с 1 по 10 мая.

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя указ Путина о майских праздниках, предложил россиянам самим выбирать, когда будут длительные каникулы — в мае или январе. По мнению политика, делать десятидневные каникулы в январе и мае неправильно, так как не останется времени на работу, а предприятия понесут убытки.