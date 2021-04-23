Инженер Илон Маск почтет за честь перевозку российских космонавтов к МКС Фото: REUTERS

Глава SpaceX Илон Маск заявил, что компания почтет за честь оказать помощь российским космонавтам в их транспортировке на Международную космическую станцию на космическом корабле Crew Dragon.

Так он ответил на вопрос журналиста о возможной договоренности NASA о перевозке российских космонавтов на корабле Crew Dragon.

- Для нас будет делом чести перевозить космонавтов на Dragon, — ответил Маск.

Он отметил, что не располагает какими-либо данными об этом соглашении.

Ранее Илон Маск прокомментировал проект российской многоразовой ракеты-носителя "Амур-СПГ" от Роскосмоса. Инженер назвал это "хорошим путем" и порекомендовал стремиться к полной многоразовости кораблей.

Также в январе 2021 года Илон Маск ответил на сообщение о праздновании дня рождения советского конструктора Сергея Королева. Инженер заметил, что Королев "был великолепен".