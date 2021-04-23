Жириновский рассказал, за что он благодарен Путину

Владимир Жириновский рассказал, за что он благодарен Владимиру Путину Фото: Иван МАКЕЕВ

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, за что благодарен президенту России Владимиру Путину.

Жириновский рассказал, что 1999 году партию ЛДПР хотели отстранить от выборов. У одного из членов партии из списка было указано, что у него не было машины, хотя автомобиль был, но сгорел. Либерал-демократ подумал, что ее можно было не указывать. После этого Владимир Вольфович попросил встретиться с Владимиром Путиным, чтобы разрешить ситуацию.

- Он меня принимает, говорит: "Ну-ка, покажи список". Я показал ему список. Он говорит: "Это криминал у вас (из Петербурга некоторые люди, он их знал), этих убери, этих убери". Я всех убрал. Он позвонил Вишнякову и сказал: "Там есть возможность, чтобы не ЛДПР пошла, а Блок Жириновского". Мы срочно провели съезд, две партии, создали блок, — приводит kp.ru слова Владимира Жириновского в эфире Радио "Комсомольская правда".

Блоку позволили пройти на выборы, после чего он обозначил себя как ЛДПР. Жириновский отметил Путина за понимание.

- Он за демократию, чтобы всем дать возможность участвовать в выборах. Тогда и партия "Яблоко" участвовала, СПС, и все были допущены до выборов. И вот он помог только нам, потому что всех остальных до выборов допустили. Мне это очень понравилось, что человек настроен был демократически, за расширение, — заключил Жириновский.