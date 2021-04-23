Путин подписал указ о мерах против недружественных действий других стран

Владимир Путин подписал указ о недружественных действиях других стран Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин подписал указ о применении ответных мер на недружественные действия других государств. Документ опубликован на сайте Кремля.

Указ поручает правительству России определить перечень недружественных действий, после которых должны последовать ответные меры. Также были определены ответные действия российских властей.

- Ограничить ... заключение дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями, представительствами государственных органов и государственных учреждений иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении РФ, граждан РФ или российских юридических лиц ... трудовых договоров, договоров о предоставлении труда работников ... и иных гражданско-правовых договоров, на основании которых возникают трудовые отношения ... с физическими лицами, находящимися на территории Российской Федерации, — гласит текст указа.

Кроме того, поручено прекратить договоры, которые были заключены до дня вступления в силу указа с физическими лицами, количество которых превышает определенное правительством России. Указ вступает в силу 23 апреля 2021 года.

Напомним, за последние несколько дней ряд стран объявили о высылке российских дипломатов. 17 апреля власти Чехии сообщили о высылке из страны 18 российских дипломатов. Местные спецслужбы обвинили российских разведчиков в причастности к взрывам в чешской деревне Врбетице в 2014 году. В ответ Россия выслала 20 сотрудников чешского посольства.

Позже министерства иностранных дел Латвии, Эстонии и Литвы объявили о высылке российских дипломатов. Такие меры были предприняты в знак солидарности с Чехией.

Также глава правительства Словакии Эдуард Хегер сообщил, что Братислава высылает трех сотрудников российского посольства. Они должны покинуть территорию государства в течение ближайших семи суток.