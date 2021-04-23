Косачев прокомментировал высылку российских дипломатов

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев рассказал, что единственная цель высылки дипломатов РФ странами-сателлитами США заключается в стремлении всячески показать свою верность Вашингтону.

- Высылки российских дипломатов из отдельно взятых стран-сателлитов США несут единственную смысловую нагрузку. А именно - подтверждение сателитства, - написал сенатор в посте в Facebook.

Напомним, ранее сообщалось, что Чехия обратилась к своим союзникам по ЕС и НАТО с просьбой о солидарности после высылки российских дипломатов из страны. В результате в знак поддержки чешских властей несколько стран выслали российских дипломатов.