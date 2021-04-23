Власти Словакии готовы обнародовать соглашение о закупке вакцины «Спутник V» без учета мнения России Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Минздраве Словакии заявили о готовности опубликовать текст соглашения о закупке российской вакцины от коронавируса "Спутник V" даже при условии, если РФ будет против этого. Об этом журналистам сообщил глава ведомства Владимир Ленгварский.

- Соглашение опубликуем, дальнейшая информация будет известна после выражения своей позиции российской стороной, - сказал министр, выступление которого транслировали сетевые ТВ-каналы.

Напомним, до этого РФПИ попросил Словакию вернуть поставленную в республику 1 марта первую партию "Спутника V" в связи с многочисленными нарушениями контракта.

Все дело в том, что закупка в России первой партии препарата проводилась по инициативе Игоря Матовича, который на тот момент занимал должность премьера, и главы Минздрава Марека Крайчи. Их решение об обращении к российской стороне для сохранения здоровья и жизней граждан вызвала скандал в рядах правящей коалиции, поскольку в известность об этом премьером не были поставлены ни коллеги по правительству, ни президент республики Зузана Чапутова, которые были настроены против использования "Спутника V" без одобрения европейского регулятора.