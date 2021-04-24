Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
В мире24 апреля 2021 3:08

Сенатор Пушков объяснил, почему переговоры с Зеленским не имеют смысла

Он также считает, что "ни Зеленский, ни Макрон, ни Меркель не приедут в Донецк"
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
КомментироватьОставить комментарий
Сенатор Пушков объяснил, почему переговоры с Зеленским не имеют смысла

Сенатор Пушков объяснил, почему переговоры с Зеленским не имеют смысла

Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский сенатор Алексей Пушков рассказал, почему считает проведение переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским бессмысленными.

- Переговоры с Зеленским что в Париже, что "в любой точке Донбасса", не имеют смысла при нынешней политике Украины, ибо Киев не выполняет своих обязательств. Тем более без участия ДНР/ЛНР, - написал Пушков в своем посте в Тлеграм-канале.

Он также отметил, что ни Зеленский, ни Макрон, ни Меркель "не приедут в Донецк".