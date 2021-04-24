В Германии назвали виновных в дипломатическом кризисе между Россией и Чехией

Дипломатический кризис, который наступил в отношениях России и Чехии, нужно рассматривать с точки зрения заинтересованности в нем США. Об этом заявил член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт.

По словам эксперта, ухудшение российско-чешских отношений совпало с приходом с моментом прихода к власти в Америке демократа Джо Байдена, избранного 46 президента страны.

- Партия Байдена - это партия войны. И она очень четко это доказывает. Он уже столько конфликтов ужесточил… Иначе это уже и не оценишь. И эта ситуация… Она, скорее всего, находится в программной линейке нового американского курса. Это было спрограммировано и отработано, - высказался Гердт в беседе с "360".