Юрист объяснила россиянам разницу между нерабочими и выходными днями

Для работающих россиян есть разница между нерабочими и выходными днями. В частности, это отразится и на зарплате граждан. Об этом рассказала юрист правового центра "Человек и закон" Елизавета Владимирова.

По ее словам, все зависит от того, подписал ли президент РФ указ.

- Пока указ не подписан, до конца не понятно, это будут нерабочие дни, как было в карантин, или выходные. В этом есть разница, - рассказала юрист "360".

Напомним, дни с 1 по 10 мая 2021 года объявлены выходными. Российский лидер Владимир Путин уже подписал указ "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 года". Документ устанавливает с 4 по 7 мая 2021 года включительно нерабочие дни с сохранением заработной платы работников. Все остальные дни считаются праздничными.