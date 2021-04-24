Родители детей-инвалидов имеют право на досрочный выход на пенсию по старости Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заместитель руководителя социального комитета Совета Федерации Елена Бибикова рассказала о праве граждан, воспитывающих детей-инвалидов, досрочно выйти на пенсию по старости.

Он отметила, что такая возможность есть лишь у одного из родителей, который занимается воспитанием до восьмилетнего возраста ребенка-инвалида.

- Женщины в этом случае могут выйти на пенсию в 50 лет, мужчины - в 55 лет. Но у женщины стаж работы должен быть не менее 15 лет, у мужчины - не менее 20 лет, - рассказала Бибикова в беседе с "Парламентской газетой".

Ранее сообщалось, что в России предложили в беззаявительном порядке назначать пенсию по инвалидности, а также все страховые пенсии в случае их увеличения. В ближайшее время Госдума уже рассмотрит этот законопроект во втором чтении.

Также сайт KP.ru подробно рассказывал о том, как производится расчёт пенсии по инвалидности в 2021 году, и об условиях назначения пенсии по старости.