Россиянам назвали способы, как разоблачить мошенника на сайте объявлений

В современном мире с учетом развития технологий мошенники все чаще придумывают все более изощренные схемы обмана граждан.

Так, в последнее время популярными площадками у злоумышленников стали сайты бесплатных объявлений, где почти нет никакой информации о продавце или покупателе. Однако есть способы, которые помогут вычислить мошенника.

Прежде всего эксперты советуют не назначать встречу у себя дома. Лучше всего выбрать для сделки людное место, например, можно договориться встретиться у магазина или метро. Об этом пишут "Известия".

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