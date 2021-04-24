ХАМАС выпустил ракеты по Израилю после танковой атаки

Из сектора Газа по территории Израиля выпустили пять ракет после ответного удара ЦАХАЛ по объектам ХАМАС. Об этом сообщили в пресс-службе армии еврейского государства.

- Израильские семьи укрываются в бомбоубежищах, еще пять ракет только что были выпущены из Газы по южному Израилю, - говорится в сообщении военных на странице в Твиттере.

Ранее сообщалось, что танк армии обороны Израиля в ответ на запуск ракет нанес удар по военной позиции палестинской террористической группировки ХАМАС в секторе Газа.