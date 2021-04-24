Последние новости на утро 24 апреля 2021: Захарова процитировала Чапека в ответ на высылку российских дипломатов из Чехии

Важные новости утра Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последние новости на утро 24 апреля 2021 года. Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценивая ситуацию с Чехией вспомнила классику.

- Сколько же всего из чешской классики вспомнилось за эти дни. Сейчас вот можно и Чапека (чешский писатель) процитировать: "Саранча - стихийное бедствие, хотя в одиночку она совсем не страшна. То же самое... Дальше не помню, найдите сами, - написала Захарова в своем посте на странице в социальной сети Фейсбук. Так представитель дипведомства прокомментировала действия Чехии и тех стран, которые поддались ее призыву и выслали российских дипломатов.

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